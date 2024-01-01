 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırıkkale'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, E.G. isimli şahsın üzerinde 279 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Ayrıca, H.G. ve H.Ö. isimli şahısların çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanan E.G., mahkemeye sevk edildi.

Kırıkkale\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
01.01.2024 - 03:10,
Abone Ol

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan iki şahıs gözaltına alındı, bir şahısta uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince, şüpheli şahıs E.G.'nin üzerine yapılan aramada 279 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şehir genelinde saha çalışmalarını sürdüren ekipler, H.G. ile H.Ö. şahsılar üzerinde yapılan GBT (genel bilgi toplama) sorgusunda çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan E.G., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Tutuklama, Güvenlik, Uyuşturucu, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika


01:00
Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü

Son Dakika
01:00 Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21 İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 04:12:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement