Kırıkkale'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
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Kırıkkale'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Kırıkkale\'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Kırıkkale'de yapılan denetimlerde 5 aranan şahıs yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

03.03.2025 12:26
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Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 5 aranan şahıs yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Şubat - 2 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde yüzlerce şahıs ve aracı sorgularken, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirdi. İl genelinde yapılan şok uygulamalarda 6 bin 573 şahıs ve bin 409 araç sorgulandı. Çalışmalar kapsamında 5 aranan şahıs yakalanırken, 132 araca cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ayrıca 1 adet tabanca, 5 adet fişek, 9 adet sentetik ecza, 3,44 gram sentetik kannabinoid ve 2,48 gram metamfetamin ele geçirildi.

Öğrenci yurtları çevresinde gerçekleştirilen uygulamalarda 880 şahıs ve 80 araç sorgulanırken, 14 araca cezai işlem uygulandı. Okul önlerinde yapılan kontrollerde ise 30 şahıs ve 21 araç sorgulanırken, 1 araca cezai işlem uygulandı. Suç ve suçlularla mücadele kapsamında 24 metruk bina denetlenerek gerekli güvenlik önlemleri alındı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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