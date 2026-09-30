Kırıkkale'de Yahşihan soruşturmasında Başsavcılık 11 şüpheli kararına itiraz etti - Son Dakika
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Kırıkkale'de Yahşihan soruşturmasında Başsavcılık 11 şüpheli kararına itiraz etti

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Kırıkkale\'de Yahşihan soruşturmasında Başsavcılık 11 şüpheli kararına itiraz etti
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Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında 2 eski belediye başkanının da olduğu 15 şüpheli tutuklandı, 11 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Başsavcılık, serbest bırakılan 11 şüpheliye ilişkin kararlara itiraz etti.

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında 2 eski belediye başkanının da bulunduğu 15 şüpheli cezaevine gönderilirken, tutuklama talebi reddedilen 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 şüpheliye ilişkin kararlara itiraz etti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 26 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Tutuklama talebi reddedilen 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklama talebinin reddine ilişkin kararlara itiraz etti. Başsavcılığın itirazının Kırıkkale 6. Asliye Ceza Mahkemesince değerlendirildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında eski belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanları hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında işlem yürütülüyor. Kamuya açık kaynaklarda operasyon kapsamında 35 şüphelinin gözaltına alındığı ve 15 şüphelinin tutuklandığı bilgisi yer almıştı.

Kaynak: İHA
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