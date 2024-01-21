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Kırıkkale'de yasadışı bahis reklamı yapan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de yasadışı bahis reklamı yapan şahıs gözaltına alındı

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından yapılan sanal devriyede, yasadışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı. Şahsın dijital materyallerine de el konuldu ve adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale\'de yasadışı bahis reklamı yapan şahıs gözaltına alındı
21.01.2024 - 13:32,
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Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele ekiplerince yapılan sanal devriyede bir şahıs, "yasadışı bahis reklamı" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yürütülen sanal devriyede yasa dışı içerik paylaşımı yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmada, S.S. isimli şahıs gözaltına alındı. Sosyal medya platformlarından "yasadışı bahis reklamı" paylaşımı yaptığı tespit edilen S.S., ifadesinin alınması üzere emniyete götürüldü. Şahsın, incelenmesi yapılması maksadıyla da dijital materyallerine de el konuldu. Cumhuriyet Savcılığınca, S.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Siber Suçlarla Mücadele, Cumhuriyet, Kırıkkale, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de yasadışı bahis reklamı yapan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de yasadışı bahis reklamı yapan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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