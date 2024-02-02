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Kırıkkale'de Yük Treni Raydan Çıktı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Yük Treni Raydan Çıktı

Kırıkkale\'de Yük Treni Raydan Çıktı

Kırıkkale'de istinat duvarının yıkılması sonucu rayların üzerine akan dolgu malzemesine çarpan yük treni raydan çıktı. Trenin lokomotifi devrildi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

02.02.2024 08:53  Güncelleme: 08:54
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Kırıkkale'de istinat duvarının yıkılması neticesinde rayların üzerine akan dolgu malzemesine çarpan yük treni raydan çıktı.

Olay, Kırıkkale'de bulunan Ankara-Kırıkkale demiryolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren rayları üzerinde bulunan istinat duvarının yıkılması neticesinde dolgu malzemesi rayların üzerine aktı. Dolgu malzemesine çarpan bir tren raylardan çıktı. Trenin lokomotifi devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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