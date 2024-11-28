Kırıkkale'de Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor - Son Dakika
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Kırıkkale'de Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor

Kırıkkale Valiliği, ticari araçlarda 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği zorunluluğu getirdi.

28.11.2024 20:11
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Kırıkkale Valiliği, ticari araçlara yönelik 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında sürücülere, trafik kurallarına uymaları ve kış şartlarına uygun ekipman bulundurmaları çağrısında bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık 2024 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2025'e kadar süreceği bildirildi. Kış lastiği kullanmayan sürücülere cezai işlem uygulanacağı hatırlatılarak, trafik kurallarına uyulması ve gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekildi. Özellikle yoğun kar yağışı ve buzlanma riskinin yüksek olduğu bölgelerde, sürücülerin kış lastiğiyle birlikte zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanları bulundurmaları önerildi. Açıklamada, "Trafik güvenliğini artırmayı ve kötü hava şartlarından kaynaklanan kazaları önlemeyi amaçlayan uygulama kapsamında, sürücülerin belirtilen tarihler arasında araçlarına kış lastiği takmaları büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verildi.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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