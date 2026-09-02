Kırıkkale Hacılar'da tüp deposunda mesai arkadaşının vurduğu Teyfik Türe hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kırıkkale Hacılar'da tüp deposunda mesai arkadaşının vurduğu Teyfik Türe hayatını kaybetti

Kırıkkale Hacılar\'da tüp deposunda mesai arkadaşının vurduğu Teyfik Türe hayatını kaybetti
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Kırıkkale'nin Hacılar beldesinde bir tüp deposunda tartıştığı mesai arkadaşı tarafından tabancayla vurulan 48 yaşındaki Teyfik Türe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli A.E., çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de tartıştığı mesai arkadaşı tarafından tabancayla vurulan 48 yaşındaki vatandaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün Hacılar beldesinde faaliyet gösteren Aygaz firmasına ait tüp deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. (26) ile Teyfik Türe (48) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. A.E., yanında bulunan tabancayla Türe'ye ateş etti. Diz ve kasık bölgesinden yaralanan Türe, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Türe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.E.'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale Hacılar'da tüp deposunda mesai arkadaşının vurduğu Teyfik Türe hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale Hacılar'da tüp deposunda mesai arkadaşının vurduğu Teyfik Türe hayatını kaybetti - Son Dakika
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