Kırıkkale Hastanesinde Usulsüz Rapor Skandalı - Son Dakika
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Kırıkkale Hastanesinde Usulsüz Rapor Skandalı

Kırıkkale Hastanesinde Usulsüz Rapor Skandalı
29.07.2025 13:10
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Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde usulsüz rapor düzenleyen 33 kamu personeli görevden alındı.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde "usulsüz sağlık raporu" düzenlendiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, 33 kamu personeli memuriyetten çıkartıldı, 13 sözleşmeli çalışanın ise iş akdi feshedildi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde, uzman doktorun e-imzasının izinsiz kullanıldığını fark etmesiyle başlayan süreçte, 5 Kasım 2024 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri operasyon başlattı. Aynı şekilde başka bir doktor da e-imzasıyla düzenlenen iş göremezlik raporu nedeniyle ilgili memuru şikayet etti. Kırıkkale Valiliği, gelen şikayetler üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulundu.

Adli soruşturma kapsamında çok sayıda personelin banka hesapları ve telefonları incelendi. Kırıkkale, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden doktorlar Y.B. ve M.H.A. ile O.A., O.C., S.B., B.G., G.C. ve M.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 22 Mart 2025 tarihinde ise tutuklular adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan bir sağlık çalışanı, usulsüz rapor karşılığında para aldığını ve bazı personellerle birlikte hareket ettiğini itiraf etti. WhatsApp yazışmaları üzerinden yapılan incelemelerde sahte rapor trafiği deşifre edildi.

Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapora göre, 33 memur görevden alınırken, 13 sözleşmeli personelin sözleşmesi feshedildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale Hastanesinde Usulsüz Rapor Skandalı - Son Dakika

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