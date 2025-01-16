Kırıkkale İtfaiye Ekipleri, Spor ve Eğitimle Vakalara Hazırlanıyor

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Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, seslendirdikleri itfaiye marşı eşliğinde spor ve düzenli eğitimler yapıp vakalara hazırlanıyor. Arama-kurtarma köpekleri anne "Hera" ve kızı "İglo", ulusal ve uluslararası sınavlardaki başarılarıyla dikkat çekiyor.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, her sabah marşlar eşliğinde yaptıkları sporla güne enerjik bir başlangıç yapıyor. Sporun ardından ekipman kontrollerini düzenli olarak gerçekleştiren ekipler, yeni itfaiyecilere teknik malzemelerle ilgili eğitim veriyor. Müdahale hızını artırmak için ikinci kattan boru yardımıyla araçlara hızla ulaşan itfaiyeciler, vakalara ortalama 4 dakika içinde müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri, sadece yangınlara değil, trafik kazalarından hayvan kurtarmaya kadar pek çok olaya müdahale ederek vatandaşların güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapıyor.

İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görev yapan arama-kurtarma köpekleri anne "Hera" ve kızı "İglo", deprem ve göçük gibi afetlerde hayat kurtarmak için özel olarak eğitiliyor. Hassas burunlu köpekler, üstün yetenekleri ve aldıkları eğitimlerle dikkat çekiyor. Eğitimlerde, köpeklerin doğru tespitte bulunması için titiz bir çalışma yürütülüyor. Hera ve İglo, hem ulusal hem de uluslararası arama-kurtarma sınavlarında üstün başarılar elde etti.

İtfaiye Müdürü Murat Özçelik, İHA muhabirine, itfaiye ekiplerinin hem insanlar hem de hayvanlar için nasıl bir kurtarıcı olduğunu ve çalışma sistemlerini anlattı. Özçelik, bir aile ortamında çalıştıklarını belirterek, ekiplerinin olaylara müdahale süresinin 4 dakika olduğunu söyledi. 2024 yılı boyunca 3 binden fazla olaya müdahale ettiklerini ifade eden Özçelik, bu olayların bine yakınının yangın, 500'ünün trafik kazası, 700 kadarının ise hayvan kurtarma operasyonlarından oluştuğunu aktardı.

İtfaiye ekiplerinin yalnızca yangınlara müdahale etmekle sınırlı olmadığını belirten Özçelik, "Toplumda 'İtfaiye sadece yangına müdahale eder' algısı var. Ancak sıkışmalı trafik kazalarına, intihara teşebbüs olaylarına, asansörde mahsur kalanlara müdahale ediyor, sualtı arama-kurtarma birimimizle çalışıyoruz. Ayrıca köpekli arama-kurtarma ekibimizle enkazdan çok sayıda canlıyı kurtardık. Büyük bir deprem atlattık ve itfaiyecilerin önemi tüm Türkiye tarafından görüldü" dedi.

İtfaiye müdürlüğünün sistemli bir şekilde çalıştığını dile getiren Özçelik, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbarlara göre harekete geçtiklerini ifade etti. Müdahale sürecini açıklayan Özçelik, "Göreve göre ışık tanımlarımız var; kırmızı ışık yangın, yeşil ışık kurtarma, sarı ışık ise basit olaylar için kullanılır. İkinci katta bulunan müdahale ekiplerimiz direklerden kayarak hızla aşağı iner ve vakaya ulaşır" diye konuştu.

İtfaiyecilerin hizmet içi eğitim, spor ve araç bakımına da büyük önem verdiğini belirten Özçelik, "Burada bir aile ortamı var ve her zaman hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

Köpek eğitmeni İsmet Pehlivanlı, "Köpeklerimizin eğitimi küçük yaşta başlıyor. Çeviklik parkurumuzda itaat ve korkusuzluk eğitimleri veriyoruz. Enkaz alanlarında yaptığımız antrenmanlarla köpeklerin gerçek afet senaryolarına hazırlanmasını sağlıyoruz. İnsan kokusunu aldıklarında havlayarak alarm veriyorlar, bu da kazazedenin yerini tespit etmemizi kolaylaştırıyor" şekliden konuştu.

Pehlivanlı, "Yanlış alarm verilmesi bir insanın hayatına mal olabilir. Bu yüzden her detaya dikkat ediyoruz" diyerek eğitimin önemine vurgu yaptı. - KIRIKKALE