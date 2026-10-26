Kırıkkale polisi 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsünü yakaladı

Kırıkkale polisi 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsünü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.N. yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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