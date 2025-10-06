Kırılan yük asansöründen düşen inşaat işçisi kuzenler hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kırılan yük asansöründen düşen inşaat işçisi kuzenler hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Kırılan yük asansöründen düşen inşaat işçisi kuzenler hayatını kaybetti
06.10.2025 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kırılan yük asansöründen düşen inşaat işçisi kuzenler hayatını kaybetti
Haber Videosu

Ankara'nın Mamak ilçesinde devam eden bir inşaat şantiyesinde meydana gelen kaza sonucu iki kuzen hayatını kaybetti. İnşaat halindeki 15 katlı apartmanın 12. katındaki yük asansörü, üzerinde bulunan E.A. (36) ve N.A.'nın (19) olduğu sırada ikiye ayrıldı ve iki kuzen düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından belediye ekipleri inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı. İncelemelerin devam ettiği belirtildi.

Ankara'da yapımı devam eden 15 katlı apartmanın 12. katındaki yük asansörünün ikiye ayrılması sonucu düşen inşaat işçisi iki kuzen hayatını kaybetti. Olay, sabah 07.30 sıralarında Mamak ilçesi Ege Mahallesi'nde yer alan şantiyede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, inşaat halindeki 15 katlı apartmanın 12. katındaki yük asansörü, üzerinde E.A. (36) VE N.A.'nın (19) bulunduğu sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı ortadan ikiye ayrıldı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER

Olayın ardından belediye ekipleri inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Düşerek hayatını kaybettiği belirlenen iki kuzenin cenazesi çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ankara, İnşaat, Gündem, Yaşam, Mamak, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırılan yük asansöründen düşen inşaat işçisi kuzenler hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı
İade etmek istedi, parmağından oldu Çupra ile adam dövdüler İade etmek istedi, parmağından oldu! Çupra ile adam dövdüler
Trafikte bunları yapan sürücüler yandı Para cezaları artıyor, hapis geliyor Trafikte bunları yapan sürücüler yandı! Para cezaları artıyor, hapis geliyor
İran, para biriminden 4 sıfırı atıyor İran, para biriminden 4 sıfırı atıyor
İçtikleri öksürük şurubu 11 çocuğun sonu oldu Doktor gözaltında İçtikleri öksürük şurubu 11 çocuğun sonu oldu! Doktor gözaltında
Eteğini çekip fiziki müdahalede bulunmuştu Skandal görüntülerin ardından harekete geçildi Eteğini çekip fiziki müdahalede bulunmuştu! Skandal görüntülerin ardından harekete geçildi

11:42
Darphane’den 8 ay sonra bir ilk Binlerce 1, 5 ve 10 kuruş basıldı
Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Binlerce 1, 5 ve 10 kuruş basıldı
11:11
Ağabeyini maket bıçağıyla öldürdü: Dehşet anları saniye saniye kamerada
Ağabeyini maket bıçağıyla öldürdü: Dehşet anları saniye saniye kamerada
10:51
Fransa’da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti
10:46
En düşük emekli maaşı ne kadar olur Masada 4 farklı rakam var
En düşük emekli maaşı ne kadar olur? Masada 4 farklı rakam var
10:39
Kulisler yangın yeri: Selahattin Demirtaş, 8 Ekim’de tahliye edilebilir
Kulisler yangın yeri: Selahattin Demirtaş, 8 Ekim'de tahliye edilebilir
10:17
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan’a sunulacak yeni modelin detayları
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2025 12:04:25. #7.13#
SON DAKİKA: Kırılan yük asansöründen düşen inşaat işçisi kuzenler hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.