Kırım'da Rus Komutanın Aracına Bombalı Saldırı

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Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da Rus donanmasının Karadeniz Filosuna bağlı füze ve çıkarma gemileri komutanı Valery Trankovsky'nin aracına düzenlenen bombalı saldırının görüntüsü paylaşıldı. Saldırıya karışan 2 kişi gözaltına alındı.

Kırım'a bağlı Sivastopol kentinde 13 Kasım'da Rusya'nın Karadeniz Filosuna bağlı füze ve çıkarma gemileri komutanı Valery Trankovsky'e gerçekleştirilen suikastın görüntüsü ortaya çıktı. Rus komutanın bulunduğu aracın seyir halindeyken daha önce altına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle havaya uçtuğu görüldü.

2 kişi gözaltında

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, saldırının ardından başlatılan terör soruşturmasında suikastın faili olduğu belirtilen 38 yaşındaki kadın ve 47 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığı duyuruldu. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada da, "Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) talimatıyla Sivastopol'da komutan Valery Trankovsky'nin bulunduğu arabayı havaya uçuran 2 Rus vatandaşı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 1986 doğumlu Sivastopol sakininin, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin talimatıyla Rus komutanın ikamet yerini, kullandığı aracı ve hareket yollarını tespit etmek amacıyla gözetleme yaptığı belirlendi. Terör saldırısının ikinci faili ise 1977 doğumlu Yalta sakini. Kendisine verilen parçalardan ev yapımı patlayıcıyı monte edip arabanın altına yerleştirdi ve uzaktan patlattı. Suçlarını itiraf ettiler" ifadeleri kullanıldı.

Saldırı anıyla birlikte faillerin gözaltına alınması, yapılan aramalarda ele geçirilen patlayıcı ve malzemelerin görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

Ukrayna'ya füze saldırılarının emrini veren komutan

Ukrayna medyası da saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirildiğini aktarmıştı. Suikasta uğrayan Trankovsky'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarında Karadeniz Filosuna füzeleri ateşleme emri veren komutan olduğu, yerleşim yerlerine yönelik füze saldırılarının emrini veren komutan olarak "savaş suçlusu" olarak görüldüğü belirtilmişti. - SİVASTOPOL