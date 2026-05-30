Kırk Merdiven Şelalesi'nde Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Kırk Merdiven Şelalesi'nde mahsur kalan vatandaş, jandarma ve AFAD personellerinin 5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Olay, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Kırk Merdiven Şelalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeye gezi amacıyla giden Onur Doğan (35), kayalık alanda dizini burkması sonucu hareket edemedi. Bir süre bulunduğu yerden kurtulmaya çalışan Doğan kurtulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 1 jandarma asayiş timi, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı vatandaş 5 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Doğan, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Ovacık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - TUNCELİ