Kırklareli Babaeski\'de meskendeki yangın can kaybı ve yaralanma olmadan söndürüldü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir meskende çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Babaeski ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 612 No'lu Sokak'ta bulunan bir meskende henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.