Kırklareli Babaeski'de meskendeki yangın can kaybı ve yaralanma olmadan söndürüldü - Son Dakika
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Kırklareli Babaeski'de meskendeki yangın can kaybı ve yaralanma olmadan söndürüldü

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Kırklareli Babaeski\'de meskendeki yangın can kaybı ve yaralanma olmadan söndürüldü
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir meskende henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu, çıkış nedeni inceleniyor.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir meskende çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Babaeski ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 612 No'lu Sokak'ta bulunan bir meskende henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
GaziosmanpaşaKırklareliBabaeski3. SayfaİtfaiyeGüncelSon Dakika

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