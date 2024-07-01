Kırklareli Babaeski'de Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

3.Sayfa

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D100 karayolu Havsa-Babaeski istikameti Taşköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 39 AAC 014 plakalı otomobil ile römorkunda buğday yüklü traktör, Taşköprü mevkiinde nedeni henüz belirlemeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 2 yaralı ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarıldılar.

Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ