Kırklareli'de Apartman Yangını Mahalleliyi Sokağa Döktü - Son Dakika
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Kırklareli'de Apartman Yangını Mahalleliyi Sokağa Döktü

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir apartmanın üst katında çıkan yangın, çatıya ve diğer binalara sıçradı. Yangın büyüyünce mahalleli sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

13.06.2024 00:21
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Kırklareli'de bir apartmanın üst katında çıkan yangın, çatıya ve diğer binalara da sıçrayınca bütün mahalleliyi sokağa döktü.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde bir apartmanın üst katında çıkan yangın, önce binanın çatısına oradan da diğer binalara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın sokakta bulunan binalara da sıçrayınca mahalleli sokağa döküldü. Vize Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yetersiz olması sebebiyle Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale için olay yerine gitti.

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın ile ekiplerin yetersiz kaldığını belirten Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, çevre il ve ilçelerden itfaiye desteği istedi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de Apartman Yangını Mahalleliyi Sokağa Döktü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'de Apartman Yangını Mahalleliyi Sokağa Döktü - Son Dakika
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