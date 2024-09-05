Kırklareli\'nde Jandarma, Aranan 10 Şüpheliyi Yakaladı

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Kırklareli'nde jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şüpheliyi yakaladı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan aranan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 'güveni kötüye kullanma' suçundan aranan 5 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan 10 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ