Kırklareli\'de aranan 17 şüpheli yakalandı

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Kırklareli'de polis ekiplerince araması olan 17 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde 17 şüpheli yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ