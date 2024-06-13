Kırklareli'de çıkan yangında 2 vatandaş dumandan etkilendi, 1 itfaiye eri yaralandı - Son Dakika
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Kırklareli'de çıkan yangında 2 vatandaş dumandan etkilendi, 1 itfaiye eri yaralandı

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde çıkan yangında, 2 vatandaş dumandan etkilenirken, yangına müdahale eden itfaiye eri ise ayağından yaralandı. Dumandan etkilenenler ve yaralanan itfaiye eri tedavi için hastaneye götürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda söndürülerek kontrol altına alındı. Vali Birol Ekici, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve can kaybı olmadığını belirtti. Yangının çıkış nedeni ise soruşturma başlatıldı.

13.06.2024 03:58
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Kırklareli'de çıkan yangında 2 vatandaş dumandan etkilenirken, yangına müdahale eden 1 itfaiye eri ise ayağından yaralandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde meydana gelen yangında, 2 vatandaş dumandan etkilenirken, yangına müdahale eden itfaiye eri ise ayağından yaralandı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ve itfaiye eri, tedavilerinin yapılması için Vize Devlet Hastanesine götürüldü. 28 dairenin bulunduğu 2 binanın çatısındaki yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasının ardından söndürülerek kontrol altına alındı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda can kaybı olmadığını belirterek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekipler yangının çıkış nedeninin tespiti için soruşturma başlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de çıkan yangında 2 vatandaş dumandan etkilendi, 1 itfaiye eri yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'de çıkan yangında 2 vatandaş dumandan etkilendi, 1 itfaiye eri yaralandı - Son Dakika
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