Kırklareli'de Gerçekleştirilen Operasyonlarda 17 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'de Gerçekleştirilen Operasyonlarda 17 Kişi Yakalandı

Kırklareli\'de Gerçekleştirilen Operasyonlarda 17 Kişi Yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28.08.2024 17:53
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

Operasyonda, kasten öldürme suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, çocuğun cinsel istismarı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, başkasına ait marka hakkına tecavüz ederek mal üretmek suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan ifadeleri alınmak üzere aranan 13 şahıs daha gözaltına alındı. Yakalanan 17 şahıstan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de Gerçekleştirilen Operasyonlarda 17 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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