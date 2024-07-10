Kırklareli'de Kaybolan 97 Büyükbaş Hayvan Dron İle Bulundu - Son Dakika
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Kırklareli'de Kaybolan 97 Büyükbaş Hayvan Dron İle Bulundu

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir vatandaşın merada otlattığı 97 büyükbaş hayvan kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, dron desteğiyle yapılan arama çalışmaları sonucunda hayvanları buldu ve sahibine teslim etti.

10.07.2024 16:56
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaybolan 97 büyükbaş hayvan, jandarmanın dron desteği ile bulunup sahibine verildi.

Vize ilçesi Doğanca köyünde bir vatandaşın 97 büyükbaş hayvanı, merada otlattığı esnada kayboldu. Vatandaş 112 Çağrı Merkezini arayarak hayvanlarının kaybolduğunu bildirdi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 97 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu ihbarını alması sonucu üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından yapılan dron destekli arazi arama tarama çalışmaları neticesinde, arazide başıboş şekilde dolaşan 97 büyükbaş hayvan bulundu ve sahibine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de Kaybolan 97 Büyükbaş Hayvan Dron İle Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'de Kaybolan 97 Büyükbaş Hayvan Dron İle Bulundu - Son Dakika
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