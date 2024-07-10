Kırklareli'de Kaybolan 97 Büyükbaş Hayvan Dron İle Bulundu

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Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaybolan 97 büyükbaş hayvan, jandarmanın dron desteği ile bulunup sahibine verildi.

Vize ilçesi Doğanca köyünde bir vatandaşın 97 büyükbaş hayvanı, merada otlattığı esnada kayboldu. Vatandaş 112 Çağrı Merkezini arayarak hayvanlarının kaybolduğunu bildirdi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 97 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu ihbarını alması sonucu üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından yapılan dron destekli arazi arama tarama çalışmaları neticesinde, arazide başıboş şekilde dolaşan 97 büyükbaş hayvan bulundu ve sahibine teslim edildi. - KIRKLARELİ