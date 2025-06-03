Kırklareli\'de Motosiklet-Otomobil Çarpıştı

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde otomobil ile motosiklettin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Kurtuluş Mahallesi İstasyon Caddesi'nde 59 AJK 694 plakalı Erdem Kaya T. yönetimindeki motosiklet, 59 FA 881 plakalı Şerafettin Ü. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletli sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.