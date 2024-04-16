Kırklareli\'de Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetlendi

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş ekipleri, il genelinde icra edilen Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçlarının Denetimi Uygulaması çerçevesinde sorumluluk bölgelerinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, servis araçlarının eksikliklerinin olup olmadığı, öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken, araca biniş ve iniş konusunda bilgilendirme yapıldı. Ekipler ayrıca okul çevrelerinde çeşitli denetimler de yaptı. Jandarma ekipleri tarafından, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okulların açık olduğu dönem içerisinde, çocuk ve gençleri korumak için denetimleri sık sık tekrarlayacağı belirtildi. - KIRKLARELİ