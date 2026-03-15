Kırklareli\'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Kırklareli'de bir ikamete düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından il merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 89,34 gram metamfetamin, 0,89 gram esrar, 77,17 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 71 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet tabanca fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 67 bin 600 TL ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adli mercilere sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ