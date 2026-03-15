Kırklareli'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
15.03.2026 23:37
Uyuşturucu ve silah ele geçirilen operasyonda bir kişi tutuklandı.

Kırklareli'de bir ikamete düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından il merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 89,34 gram metamfetamin, 0,89 gram esrar, 77,17 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 71 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet tabanca fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 67 bin 600 TL ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adli mercilere sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırklareli, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Suç, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 00:47:05.
