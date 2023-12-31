 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü 2023 Yılında Siber Suçlara Karşı Etkin Mücadele Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü 2023 Yılında Siber Suçlara Karşı Etkin Mücadele Etti

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 2023 yılında siber suçlara karşı etkin mücadelesini sürdürdü. Operasyonlar sonucunda 17 şüpheli yakalandı ve 110 dijital materyale el konuldu. Ayrıca, 237 adet şüpheli sosyal medya kullanıcısı tespit edildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü 2023 Yılında Siber Suçlara Karşı Etkin Mücadele Etti
31.12.2023 - 15:48,
Abone Ol

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 2023 yılında siber suçlara karşı etkin mücadelesini sürdürdü.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2023 yılında düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı ve 110 dijital materyale el konuldu. Sosyal medya platformları aracılığıyla işlenen suçların aydınlatılması amacıyla 237 adet şüpheli sosyal medya kullanıcısı tespit edildi.

Operasyonların yanı sıra siber suçların engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan "SİBERAY" programı kapsamında 2023 yılı boyunca 17 etkinlik yapıldı ve bu etkinliklerde 2 bin 303 vatandaşa Güvenli İnternet Kullanımı, Sosyal Medya Farkındalığı, Şifre ve Veri Güvenliği, Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı konularında eğitim verilerek broşür dağıtımı gerçekleştirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Siber Suçlarla Mücadele, Sosyal Medya, Kırklareli, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü 2023 Yılında Siber Suçlara Karşı Etkin Mücadele Etti - Son Dakika


15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17
Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02
Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
12:50
CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz 'Seçimler' deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz "Seçimler" deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı

Son Dakika
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02 Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
12:50 CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz "Seçimler" deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 15:57:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü 2023 Yılında Siber Suçlara Karşı Etkin Mücadele Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement