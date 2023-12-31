Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü 2023 Yılında Siber Suçlara Karşı Etkin Mücadele Etti

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 2023 yılında siber suçlara karşı etkin mücadelesini sürdürdü.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2023 yılında düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı ve 110 dijital materyale el konuldu. Sosyal medya platformları aracılığıyla işlenen suçların aydınlatılması amacıyla 237 adet şüpheli sosyal medya kullanıcısı tespit edildi.

Operasyonların yanı sıra siber suçların engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan "SİBERAY" programı kapsamında 2023 yılı boyunca 17 etkinlik yapıldı ve bu etkinliklerde 2 bin 303 vatandaşa Güvenli İnternet Kullanımı, Sosyal Medya Farkındalığı, Şifre ve Veri Güvenliği, Siber Zorbalık ve Teknoloji Bağımlılığı konularında eğitim verilerek broşür dağıtımı gerçekleştirildi. - KIRKLARELİ