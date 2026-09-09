Kırklareli Lüleburgaz'da tekerlekli sandalyeliye çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü kamerada - Son Dakika
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Kırklareli Lüleburgaz'da tekerlekli sandalyeliye çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü kamerada

Kırklareli Lüleburgaz\'da tekerlekli sandalyeliye çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü kamerada
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Kırklareli Lüleburgaz'da yaya geçidinden geçen tekerlekli sandalyedeki vatandaşın ayağına hafifçe çarpan motosiklet sürücüsü, durmadan olay yerinden uzaklaştı. O anlar, yaya geçidinde bekleyen bir aracın kamerasına yansıdı; çevredekiler ve vatandaş yaşanan karşısında hayrete düştü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinden geçen tekerlekli sandalyedeki vatandaşa hafif şekilde temas eden motosikletli, olayın ardından durmadan yoluna devam etti.

Olay, Kırklareli'nin ilçesi Lüleburgaz ilçesinde 7 Eylül 2026 günü saat 19.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan tekerlekli sandalyedeki vatandaşın ayağına, yoldan geçen motosiklet hafif şekilde temas etti.

İddiaya göre motosiklet sürücüsü, çarpmanın ardından durmadan yoluna devam ederken, arkasına dahi bakmadan olay yerinden uzaklaştı.

Olay anı, yaya geçidinde bekleyen bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin tekerlekli sandalyedeki vatandaşa temas ettiği ve ardından yoluna devam ettiği görüldü.

Yaşanan olayın ardından tekerlekli sandalyedeki vatandaş ile çevrede bulunan vatandaşlarda hayretler içinde kaldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli Lüleburgaz'da tekerlekli sandalyeliye çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli Lüleburgaz'da tekerlekli sandalyeliye çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü kamerada - Son Dakika
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