Kırklareli'de seyir halindeki tır alevlere teslim olurken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Lüleburgaz ilçesi otoban yolu Hamitabat mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevreye de sıçradı. Gökyüzünü kaplayan metrelerce yükseklikteki dumanlar birçok noktadan gözlendi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracın sürücüsü yaralı halde hastaneye kaldırılırken yangının çıkış nedenine yönelik araştırma başlatıldı.