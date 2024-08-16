Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 1 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda ekili halde 1 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ekipler tarafından kenevirler imha edilirken tarla sahipleri hakkında işlem başlatıldı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde 1 Milyon 250 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?