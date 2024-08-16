Kırklareli'nde 1 Milyon 250 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde 1 Milyon 250 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Kırklareli\'nde 1 Milyon 250 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 1 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirler imha edilirken tarla sahipleri hakkında işlem başlatıldı.

16.08.2024 11:48
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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 1 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda ekili halde 1 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ekipler tarafından kenevirler imha edilirken tarla sahipleri hakkında işlem başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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