Kırklareli\'nde 1 Milyon 250 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 1 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda ekili halde 1 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ekipler tarafından kenevirler imha edilirken tarla sahipleri hakkında işlem başlatıldı. - KIRKLARELİ