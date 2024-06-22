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Kırklareli'nde 1 milyon kök Hint keneviri imha edildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında ekili 1 milyon 5 bin 200 kök Hint keneviri imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Karaağaç köyünde ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarlada dron ile incelen yaptı. Yapılan incelemeler neticesinde 1 milyon 5 bin 200 kök Hint keneviri tespit etti. Kenevir bitkileri olay yerinde yakılarak imha edildi.

Tarla sahipleri O.E. ve İ.Z. ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.