Kırklareli'nde 14 adet dolandırıcılık olayına karışan şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da 14 adet dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da S.A'nın toplamda 14 adet dolandırıcılık olayına karıştığı, bu olaylarda mağdurlardan telefon alarak ileri tarihli havale olarak gönderdiği, mağdurların yanından ayrıldıktan sonra havale işlemini iptal etmek suretiyle kendisine haksız menfaat temin ettiği polis ekiplerince tespit edildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Ekiplerce şüpheli Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan S.A. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.