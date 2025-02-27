Kırklareli'nde 15 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Kırklareli'nde jandarma ve polis ekiplerince 15 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekiplerce 11 kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri de kent merkezinde 4 kaçak göçmen yakaladı. Emniyet ve jandarmada işlemleri tamamlanan 15 kaçak göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ