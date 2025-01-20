Kırklareli\'nde 1592 Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli'nde geçtiğimiz yıl polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan bin 592 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2024 yılı haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde yakalananların sayısını paylaştı.

Verilere göre, bin 592 kişi gözaltına alındı, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 701 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ