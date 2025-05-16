Kırklareli'nde 20 İnsan Kaçakçısı Tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 20 İnsan Kaçakçısı Tutuklandı

Nisan'da Kırklareli'nde yapılan 17 operasyonda 20 kişi insan kaçakçılığı nedeniyle tutuklandı.

16.05.2025 16:01
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Kırklareli'nde Nisan ayında 20 şüpheli insan kaçakçılığı nedeniyle tutuklandı

KIRKLARELİ - Kırklareli Valisi Uğur Turan Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda Nisan ayında 20 şüpheli insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklandığını söyledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan İl Emniyet Müdürlüğü'nde Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Turan, terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, göçmen kaçakçıları, siber suçlar ve asayiş suçlarıyla mücadele ve trafik olaylarına karşı büyük gayret gösterdiğini söyledi.

Turan, Nisan ayındaki verilere değinerek "Geçen ay PKK/KCK'ya yönelik ilimizde 2 operasyon yapılmış olup 2 kişi gözaltına alınmıştır. FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik 6 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonda 7 kişi gözaltına alınmış, 3 kişi de tutuklanmıştır. Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, kasten öldürme, cinsel suçlar, terör, narkotik, siber suçlar gibi olaylarda emniyet ve jandarmamız tarafından 82 kişi yakalanmış ve ifade için aranan 140 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Organize suçlar kapsamında ilimizde 4 operasyon gerçekleştirilmiş, 3 organize suç çetesi çökertilmiştir" dedi.

Turan devamında uyuşturucu ticareti yapma ve uyuşturucu sağlama suçu kapsamında 12 operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 12'sinin tutuklandığını ve düzensiz göçle mücadele kapsamında 17 operasyonda 20 şahıs tutuklandığını ve 22 araca el konulduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde 20 İnsan Kaçakçısı Tutuklandı - Son Dakika

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