Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 233 sürücüye işlem yapıldı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimleri yaptı. 21 - 27 Mayıs tarihlerinde yapılan denetimlerde 13 bin 594 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 233 sürücüye cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde 233 Sürücüye Ceza - Son Dakika
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