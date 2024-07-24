Kırklareli'nde 35 şüpheli yakalandı

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Kırklareli'nde haklarında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce haklarında yakalama kararı olan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 35 şüpheli yakalandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına sevki sağlanan şahıslardan 10 - 20 yıl arası hapis cezası alan 1, 5 - 10 yıl arası hapis cezası alan 2, 5 yıla kadar hapis cezası alan 20 şahıs olmak üzere, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 şahıs ceza evine teslim edildi.

12 şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ