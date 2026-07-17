Kırklareli'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli\'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
17.07.2026 16:53
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Pehlivanköy'de çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, 80 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen anız yangınını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak yaptığı müdahale sonucu yangın çevredeki tarım arazilerine ve daha geniş alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına çevredeki ilçelerin itfaiye ekipleri de destek verdi.

Yangın sonucu 80 dekar tarım arazisi zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Pehlivanköy, Kırklareli, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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