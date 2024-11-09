Kırklareli\'nde Çatı Yangını: 1 Kişi Etkilenerek Hastaneye Kaldırıldı

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Kırklareli'nde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ise 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edildi. - KIRKLARELİ