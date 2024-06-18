Kırklareli'nde çıkan yangında 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki tarlada çıkan yangında 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Babaeski ilçesine bağlı Taşağıl köyünde bulunan buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek 50 dönümlük buğday ekili alanı sardı.
Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, buğday ekili 50 dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
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