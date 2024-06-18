Kırklareli'nde çıkan yangında 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü - Son Dakika
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Kırklareli'nde çıkan yangında 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Taşağıl köyünde bulunan buğday ekili tarlada çıkan yangın sonucunda 50 dönüm alan zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

18.06.2024 20:22
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki tarlada çıkan yangında 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Babaeski ilçesine bağlı Taşağıl köyünde bulunan buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek 50 dönümlük buğday ekili alanı sardı.

Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, buğday ekili 50 dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde çıkan yangında 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde çıkan yangında 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü - Son Dakika
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