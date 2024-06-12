Kırklareli'nde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde gece saatlerinde polis ekipleri bir araçtan şüphelendi. Şüphe üzerine durdurana araçta arama yapıldı.
Arama sonucunda 316.97 skunk, 26 gram kokain, 2 adet payp ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Durdurulan Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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