Kırklareli'nde eğlence mekanlarında yapılan denetimde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

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Kırklareli'nde polis ekiplerince eğlence mekanlarına yapılan denetimlerde bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri eğlence mekanlarına denetim yaptı. Yapılan denetimde bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu çıktı. Şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ