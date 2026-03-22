Lüleburgaz\'da 1 kişi evinde ölü bulundu

22.03.2026 16:38  Güncelleme: 16:50
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde 58 yaşındaki emekli Hayrettin Beken, evinde ölü bulundu. Yakınları, yaklaşık bir haftadır kendisinden haber alamamaları üzerine durumu yetkililere bildirdi. Yapılan incelemede, Beken'in ölüm tarihi olarak yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 haftadır evden çıkmadığı belirtilen şahıstan haber alamayan yakınları, bayram ziyareti için eve geldi. İçeri giren kardeşi, ağabeyini hareketsiz halde bulunca durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma başlatırken, şahsın yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Hayatını kaybeden kişinin Büyükkarıştıran Belediyesi'nden emekli 58 yaşındaki Hayrettin Beken olduğu öğrenildi.

Beldede tanıyanların, Beken'in siroz hastalığı bulunduğunu ifade ettiği öğrenildi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Büyükkarıştıran, Kırklareli, Lüleburgaz

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
