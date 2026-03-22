Lüleburgaz\'da 1 kişi evinde ölü bulundu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde 1 kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 haftadır evden çıkmadığı belirtilen şahıstan haber alamayan yakınları, bayram ziyareti için eve geldi. İçeri giren kardeşi, ağabeyini hareketsiz halde bulunca durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma başlatırken, şahsın yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Hayatını kaybeden kişinin Büyükkarıştıran Belediyesi'nden emekli 58 yaşındaki Hayrettin Beken olduğu öğrenildi.

Beldede tanıyanların, Beken'in siroz hastalığı bulunduğunu ifade ettiği öğrenildi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ