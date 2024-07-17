Kırklareli'nde fuhuş operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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Kırklareli'nde fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Lüleburgaz ilçesinde kadın ticareti yapıldığı bilgisi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 11 kadın ve kadın şahıslara ait pasaportlar ele geçirildi.

17.07.2024 17:37
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Kırklareli'nde fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde kadın ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Özel Harekat destekli 129 personelin katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda ekipler mekan içerisinde 7 Türk kadın ile mekanda çalışan personellere ait 13 evde yapılan arama yaptı. Yapılan aramada 4 yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 11 kadın ve kadın şahıslara ait pasaportlar ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde fuhuş operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

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