Kırklareli\'nde Hırsızlık Operasyonu

Kırklareli'nde bir evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Lüleburgaz ilçesinde bir şüphelinin evlerden hırsızlık yaptığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada 9 bilezik, 2 altın bileklik, beşi bir yerde, yarım altın, küpe, kolye ile 9 çeyrek altın ele geçirildi.

Şüpheli K.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ