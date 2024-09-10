Kırklareli'nde 491 Şüpheliye İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 491 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 ay içerisinde 491 şüpheli hakkında işlem yaptı. İşlem yapılan şüphelilerin suç kategorileri ve ele geçirilen malzemeler de açıklandı.

10.09.2024 10:51
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri 1 ay içerisinde 491 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 ay içerisinde 491 şüpheli hakkında işlem yaptığını duyurdu. İşlem yapılan şüphelilerin 102'si kişilere karşı, 26'sı mal varlığına karşı, 32'si topluma karşı, 7'si millete ve devlete karşı, 40'ı takibi gereken ve 284'ü çeşitli kabahat olayına karıştığı tespit edildi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında ise 3 tabanca, 5 av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde 491 Şüpheliye İşlem Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 491 Şüpheliye İşlem Yapıldı - Son Dakika
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