Kırklareli'nde 491 Şüpheliye İşlem Yapıldı

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Kırklareli'nde jandarma ekipleri 1 ay içerisinde 491 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 ay içerisinde 491 şüpheli hakkında işlem yaptığını duyurdu. İşlem yapılan şüphelilerin 102'si kişilere karşı, 26'sı mal varlığına karşı, 32'si topluma karşı, 7'si millete ve devlete karşı, 40'ı takibi gereken ve 284'ü çeşitli kabahat olayına karıştığı tespit edildi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında ise 3 tabanca, 5 av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. - KIRKLARELİ