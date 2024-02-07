Kırklareli Jandarma Ekipleri Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi - Son Dakika
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Kırklareli Jandarma Ekipleri Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Kırklareli Jandarma Ekipleri Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Kırklareli'nde Kızılay tarafından 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına jandarma ekipleri destek verdi. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde kurulan çadırda ekipler kan bağışında bulundu. Kampanyaya çok sayıda personel katıldı.

07.02.2024 14:49
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Kırklareli'nde Kızılay tarafından 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına jandarma ekipleri destek verdi.

Kızılay tarafından 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganı ile başlatılan kan bağışı projesine jandarma ekipleri destek verdi. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde kurulan çadırda ekipler kan bağışında bulundu.

Kan bağışına çok sayıda personel katıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli Jandarma Ekipleri Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi - Son Dakika


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