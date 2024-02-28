Kırklareli\'nde Jandarma Ekipleri Vatandaşları Telefon Dolandırıcılığı Konusunda Bilgilendirdi

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince vatandaşlar telefon dolandırıcılığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesindeki sorumlu oldukları bölgelerde vatandaşlara telefon dolandırıcılığı konusunda bilgilendirdi. Ekipler köy kahvelerinde yaptıkları bilgilendirmede telefonla sizleri arayarak kendilerini güvenlik görevlisi, polis, asker veya kamu görevlisi hakim, savcı olarak tanıtıp adınızın bir terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyerek sizden para ve ziynet eşyası talep edenlere itibar edilmemesi, böyle bir durumda hemen 112 Acil çağrı ve ihbar hattının aranması gerektiği konusunda uyardı. - KIRKLARELİ