Kırklareli'nde Jandarma Ekipleri Vatandaşları Telefon Dolandırıcılığı Konusunda Bilgilendirdi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Jandarma Ekipleri Vatandaşları Telefon Dolandırıcılığı Konusunda Bilgilendirdi

Kırklareli\'nde Jandarma Ekipleri Vatandaşları Telefon Dolandırıcılığı Konusunda Bilgilendirdi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesindeki sorumlu oldukları bölgelerde vatandaşlara telefon dolandırıcılığı konusunda bilgilendirme yaptı. Vatandaşlara, kendilerini güvenlik görevlisi, polis, asker veya kamu görevlisi olarak tanıtan ve para talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesi ve hemen 112 Acil çağrı ve ihbar hattının aranması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

28.02.2024 18:11  Güncelleme: 18:14
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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince vatandaşlar telefon dolandırıcılığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesindeki sorumlu oldukları bölgelerde vatandaşlara telefon dolandırıcılığı konusunda bilgilendirdi. Ekipler köy kahvelerinde yaptıkları bilgilendirmede telefonla sizleri arayarak kendilerini güvenlik görevlisi, polis, asker veya kamu görevlisi hakim, savcı olarak tanıtıp adınızın bir terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyerek sizden para ve ziynet eşyası talep edenlere itibar edilmemesi, böyle bir durumda hemen 112 Acil çağrı ve ihbar hattının aranması gerektiği konusunda uyardı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde Jandarma Ekipleri Vatandaşları Telefon Dolandırıcılığı Konusunda Bilgilendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Jandarma Ekipleri Vatandaşları Telefon Dolandırıcılığı Konusunda Bilgilendirdi - Son Dakika
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