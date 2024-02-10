Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı: Evinin altına 40 metre çukur kazmışlar - Son Dakika
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı: Evinin altına 40 metre çukur kazmışlar

Kırklareli'nde jandarma ekipleri, Pehlivanköy ilçesinde bir evin altına 40 metre derinliğinde çukur kazıldığı bilgisine ulaştı. Çukurda yapılan incelemelerde kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

10.02.2024 11:23  Güncelleme: 11:24
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı: Evinin altına 40 metre çukur kazmışlar

Kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince evinin altına 40 metre derinliğinde çukur açarak kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Pehlivanköy ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler tek katlı bir evin zeminine 40 metre derinliğinde çukur kazıldığını tespit etti.

Çukurda incelemelerde bulunan ekipler asansör sistemi, el dedektörü, gaz maskesi, dalgıç pompa ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli\'nde kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı: Evinin altına 40 metre çukur kazmışlar
Kaynak: İHA

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