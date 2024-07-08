Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonunda 40 Bin Makaron ve 145 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

3.Sayfa

Kırklareli'nde jandarma ekipler tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 40 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 145 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde kaçak tütün ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, şüpheliye ait otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 40 bin makaron ve 145 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ