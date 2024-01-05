Kırklareli\'nde Kamyon Yangını Sürücü ve Vatandaşlar Tarafından Söndürüldü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde seyir halindeki bir kamyonda çıkan yangın, sürücü ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyü mevki D555 yolu üzerinde seyir halindeki 42 DFJ 90 plakalı kamyonunun motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü kamyonu yolun kenarına çekerek dumana çevredeki vatandaşlarla birlikte müdahale etti.

Çevredeki vatandaşların, yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Kamyonda maddi hasar meydana geldi. - KIRKLARELİ