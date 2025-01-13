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Kırklareli'nde kar küreme aracı devrildi: 2 yaralı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde kar küreme ve tuzlama çalışmasına giden karayolları ekiplerinin aracı devrildi, 2 kişi yaralandı.

Alına bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı Mahya Dağı yakınlarında Karayolları 15. Şube Şefliğine ait kar küreme aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy sınır kapısı ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dere ölçüldüğü yüksek kesimlerde kar yağışının 15 Ocak Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.